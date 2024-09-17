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Galatasaray'dan Sneijder ile Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşım

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Trendyol Süper Lig'te bu hafta sonu Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray, çarpıcı bir paylaşıma imza atarak ezeli rakibine göndermede bulundu.

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Cumartesi akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Dev maça sayılı günler kala sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibine çarpıcı bir göndermede bulundu.

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, evinde son iki sezonun şampiyonu Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı konuk edecek. Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak olan dev derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekip, çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Hollandalı efsane ismi Wesley Sneijder için tasarlanan özel tişörtü satışa sunan sarı-kırmızılı ekibin, söz konusu tişörtün tanıtımı için yapılan paylaşımda 'Fener Ağlama' şarkısına yer vermesi dikkatleri çekti. Söz konusu videonun ilk saniyelerinde 'Fener Ağlama' şarkısının duyulması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Kanarya'nun bu paylaşıma nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

 

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray sneijder paylaşım derbi
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