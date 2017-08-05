Galatasaray'dan Strinic'e 3 milyon euro

Bir yandan orta saha ve hücum hattına takviyeler yapan Galatasaray, diğer taraftan savunma takviyelerine de devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar’ın Fernando ve Feghouli’den sonraki hedefi, Napoli’nin sol beki Ivan Strinic.

Özellikle teknik direktör Tudor’un çok istediği Hırvat futbolcuyu ikna etmeyi başaran Galatasaray Yönetimi, şimdi oyuncunun kulübü Napoli ile pazarlık halinde.

3 milyon Euro’luk teklifle kapıyı çalan Galatasaray’dan 5 milyon Euro bonservis bedeli talep eden İtalyan kulübünden indirime gitmesi bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklar, tarafların 4 milyon Euro’da buluşma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürüyor.

Carole gözden çıkarıldı

Strinic transferini bitirmeye çalışırken, her ihtimale karşın alternatif de belirleyen Sarı-Kırmızılılar, mevcut sol bek Carole’ü ise gözden çıkarmış durumda. Fransız futbolcunun 3.5 milyon Euro ve üzeri herhangi bir teklif gelmesi halinde gönderileceği öğrenildi.

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