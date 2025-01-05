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Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak bir transfer daha

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak bir transfer daha
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Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki sürpriz transferini sarı-kırmızılıların eski efsanelerinden Tugay Kerimoğlu açıkladı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isim belli oldu. Eski Galatasaraylı futbolcu Tugay Kerimoğlu canlı yayında sarı kırmızılı taraftarlara transfer müjdesi vererek, "İnsanlara hayal satmayı sevmem ama %85-90 İlkay Gündoğan Galatasaray'da... Öyle biliyorum ama net değil." dedi.

Kerimoğlu, "%10'u bırakıyorum. Ya lig sonu ya da devre arası için olabilir. Öyle bir durum var." açıklamasında bulundu.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk dün akşam oynanan Göztepe maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Savunma ve hücum için takviye düşünüyoruz. İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli." demişti.

 

Etiketler ilkay gündoğan Galatasaray Okan Buruk transfer tugay kerimoğlu
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