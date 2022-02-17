Galatasaray'dan sürpriz Fatih Terim hamlesi

Galatasaray bir süre önce yollarını ayırdığı eski teknik direktörleri Fatih Terim'e Galatasaray Dergisi'nin son sayısında teşekkür edildi.

Galatasaray yönetimi, kulüp dergisinin son sayısını ücretsiz olarak yayınladı. Birçok özel içerik oluşturulurken geçen ay yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim'e bölüm ayrılarak teşekkür edildi.

"Ayrılıklar da sevdaya dahil" başlığıyla bir sunum hazırlanılırken,"Galatasaray'ı diğer rakiplerinden ayıran ilklerin ve enlerin takımı olmasını sağlayan ve bu tarihi ve sportif vizyonunu bugünlere taşıyan efsaneleri vardır. Fatih Terim ismi de bu efsaneler tablosunda gerek futbolculuk dönemi gerekse de teknik direktörlük kariyerindeki başarıları ile ayrıcalıklı yere sahiptir.

Tarihimizin bu gurur tablosu hiç değişmeyecek, yepyeni hedeflerle daha da büyüyecek. Bizleri hep birleştiren ortak paydamız olan Galatasaray sevgisi ise yıllar geçse de koşullar bazen farklılaşsa da hiç değişmeyecek. Bu duygularla her şey için teşekkürler sevgili Fatih Hoca." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın başında 4 dönem (1996-2000/2002-2004/2011-2013/2017-2021) görev yapan Fatih Terim, teknik adam olarak kırılması güç rekorlara imza attı. Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 8 kez lig şampiyonluğu yaşayarak, bu alanda önemli bir rekorunda sahibi oldu.