Galatasaray'dan tarihe geçecek imza

Galatasaray Türk futbol tarihine geçecek bir anlaşmanın kıyısında olduğu öğrenildi

Teknik direktör Okan Buruk'un 'şampiyonluk' hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sıcak para akışı için temaslarını yoğunlaştırıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin stat isim hakkı sponsorluğu için Kuveyt Devlet Fonu heyetiyle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Kuveyt Devlet Fonu'na bağlı Kuveyt Havayolları'nın (Kuwait Airways), Galatasaray ile stat isim sponsorluğu ve stat çevresindeki reklamlar da dahil olmak üzere 5 yıllığına toplam 80 milyon dolarlık bir anlaşma yapmaya yakın olduğu belirtildi.

NEF ANLAŞMASI DEVAM EDECEK

Bu arada, stadın mevcut isim sponsoru olan Nef'in sahibi Erden Timur'un, "Sponsor bulalım yeter, benim için stada Nef denilmesi çok önemli değil. Anlaşmamız ve ödemelerimiz devam edecek. Her şey Galatasaray için" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yani imzalar atılırsa, Galatasaray hem Kuveyt Havayolları'ndan senelik 16 milyon Dolar (267 milyon TL) hem de aynı zamanda Nef'ten 72.5 milyon TL almaya devam edecek.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

İmzaların atılması galinde bu anlaşma Türkiye çapında bir rekor anlamına da gelecek. Fenerbahçe , Ülker ile 10 yıllığına 90 milyon Dolar (senelik 9 milyon Dolar), Beşiktaş , Vodafone ile 10+5 yıllığına 116 milyon Dolar (senelik 7.7 milyon Dolar), Trabzonspor, Medical Park ile 5 yıllığına 32 milyon Dolar (senelik 6.5 milyon Dolar) karşılığında anlaşmıştı.

Galatasaray ise Nef'ten yaklaşık senelik 4.5 milyon Dolar kazanıyordu. Yeni anlaşmayla yıllık 16 milyon Dolar, rakiplerle aradaki farkı büyük ölçüde açmış olacak.