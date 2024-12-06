Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu

Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun canlı yayında yaptığı gündem olan açıklamalar sonrası TFF Başkanı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, dün akşam TRT Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Çağlayan Adliyesi'nde, 'Tehdit, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu. Galatasaray yönetim kurulu üyeleri ve Sportif AŞ yönetim üyeleri de adliyede Başkan Özbek'in yanında yer aldı.

Suç duyurusunda bulunduktan sonra basın mensuplarına konuşan Özbek, "TFF Başkanı dün katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray başkanına yapılan tehdit bütün camiaya yapılmış olarak addedilir. Dolayısıyla konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunduk. Türk hukukunun gerekeni yapacağından eminim. Burada futbolun bu seviyeye gelmemesi gerektiğini düşünüyorum ve Türk hukukuna güveniyorum" dedi.

Özbek, TFF için istifa çağrısı yaptıklarını da dile getirerek, "Biz çağrımızı yaptık. Dolayısıyla Türk spor kamuoyu gerekeni yapar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek, TFF'ye güvenmediğini daha önce söylediğini belirterek, "Bu federasyon, bizim oy verdiğimiz bir federasyon. Seçildikten sonraki uygulamaları adaletten yoksun uygulamalar haline gelmiştir. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbolu kamuoyunu rahatsız ettiğini düşünüyorum. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik. Galatasaray camiası olarak bu konuda gereken ifademi başsavcılığa verdim. Onların da gerekeni yapacağından eminim" diye konuştu.

Son olarak futbol takıma güvendiğini vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı;

"Herhangi bir endişe de taşımıyorum. Desteğimiz tam. Camiamızın desteği tam. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor."

DHA