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Galatasaray'dan transferde 10 milyon Euro'luk hamle

Galatasaray'dan transferde 10 milyon Euro'luk hamle
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Galatasaray'ın, Frankfurt'ta forma giyen orta saha oyuncusu Dina Ebimbe için kulübüne 10 milyon euro teklif ettiğini duyurdu.

Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesine 2 gün kala Galatasaray, takımın kadrosunu genişletme çabalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'tan Dina Ebimbe'ye transfer teklifinde bulundu.

L'Equipe'te yer alan bilgilere göre, Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki oyuncu için Eintracht Frankfurt’a 10 milyon euro bonservis teklifinde bulundu.

Frankfurt'un bu teklife olumlu yaklaştığı, Ebimbe'nin ise teklifi değerlendirdiği aktarıldı.

Kariyerine Fransa'nın Sarcelles altyapısında başlayan Dina Ebimbe, 2019'da PSG'ye transfer oldu. Sırasıyla Le Havre, Dijon ve Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında Frankfurt'a bonservisiyle transfer oldu.

Fransız orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da çıktığı 31 maçta 5 gol 3 asist kaydetti.

Etiketler Galatasaray Dina Ebimbe Galatasaray transfer teklif
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