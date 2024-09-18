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Galatasaray'dan UEFA ile ilgili iddialı açıklama

Galatasaray'dan UEFA ile ilgili iddialı açıklama
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Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer harcamalarına ilişkin açıklamalarının ardından ''5 Yıldızı takıp Avrupa'da final oynayacağız'' açıklamasında bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Eylül ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hatipoğlu son günlerde harcamalarla ilgili gelen eleştiriler üzerine konuştu.

Galatasaray'dan UEFA ile ilgili iddialı açıklama - Resim : 1TRANSFER HARCAMALARINI AÇIKLADI

"Transferde 6 yabancı, 1 tane 19 yaşında genç bir oyuncu transfer ettik. 34,2 Milyon € harcadık ve 4 yıla yayılmış ödemelerle. Ayrılanlardan gelen para 30 Milyon 350 Bin €. Kulübe farkı 3,8 Milyon €. Mayıs ayı itibariyle 50 Milyon € maaş öderken, şu an takımın toplam maaş ücreti 45,9 Milyon €'dur. Maaşta 4 Milyon €'ya yakın tasarruf sağlandı."

''YÜKSEK BONSERVİS ELDE EDEBİLİRİZ''

"Gelenlerin yaş ortalaması 24,7'dir. Bu sene aldığımız oyuncular daha yüksek bedelle satışa ve gelire adaydır. Bu transferin üç tanesini Şampiyonlar Ligi'nden elenmeden yaptık. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra gidenler oldu ve yerlerine 3 isim aldık."

''5. YILDIZI TAKIP AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL OYNAYACAĞIZ''

Galatasaray'dan UEFA ile ilgili iddialı açıklama - Resim : 2

Etiketler Galatasaray Galatasaray Galatasaray UEFA galatasaray açıklama
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