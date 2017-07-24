Galatasaray'ı Lucescu ve Tudor çalıştıracak !

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da taraftarın büyük tepki gösterdiği ve gönderilmesini istediği Igor Tudor'un yerine teknik direktör arayışları sürerken, Hırvat çalıştırıcıdan sürpriz bir hamle geldi. Igor Tudor hem Türkiye'de hem de Romen ve Hırvat medyasında Lucescu seslerinin iyice artması üzerine yönetime "Lucescu ile çalışmaktan zevk duyarım. Onun gibi başarılı ve tecrübeli bir futbol adamının altında görev yaparım" mesajı yolladı. Tudor'un bu sözleri sarı-kırmızılı yönetimin yol haritasının değişmesine neden oldu.

Daha önce taraftar baskısı nedeniyle Lucescu'yu gündeme alan ancak Rumen hocanın isteyeceği transferler ve yüksek maliyeti nedeniyle endişeli olan yönetim, şimdi yeni bir plan hazırladı. Buna göre, Tudor teknik direktörlüğe devam edecek, Lucescu'ya futbolun en üst düzeydeki sorumlusu olarak sportif direktörlük görevi teklif edilecek. Takımın yapılanması sorumluluğunu üstlenecek olan Lucescu transferlerin de bir numaralı belirleyicisi olacak. Tecrübeli futbol adamı, Tudor'a her konuda tavsiyede bulunabilecek.



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