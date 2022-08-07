Galatasaray'ın 2 yeni transferi Lucas Torreira ve Dries Mertens İstanbul'da

Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira ve bonservisi elinde bulunan Dries Mertens ile prensip anlaşmasına varmıştı. Sarı - kırmızılılar, iki futbolcuyu da İstanbul'a getirdi.

Torreira ve Mertens'i getiren uçağı tam 123 bin kişi canlı olarak takip etti. Son olarak Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i getirdiği uçak, 112 bin kişi tarafından takip edilmişti.

Galatasaray'ın bu transferi 6 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında bitirdiği ifade edildi.

Öte yandan sarı - kırmızılıların, Lucas Torreira ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı. Galatasaray, oyuncuya yıllık 3 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeyeceği iddia edildi.