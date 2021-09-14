Galatasaray'ın alternatif forması açıklandı
Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği alternatif formanın tanıtımı yapıldı. İstanbul'un tutkusundan ilham alındığı belirtilen formada alev ve gül desenleri kullanıldı.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yeni sezonda giyeceği 3. formasının tanıtımını yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, beyaz renkte hazırlanan yeni forma için, "Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır" ifadeleri kullanıldı.
Taraftarların beğenisine sunulan ve satışına başlanan formanın fiyatı 399 TL olarak belirlendi.
Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 14, 2021
Satın almak için 👉 https://t.co/lIMGPTKjKp pic.twitter.com/fmBCKWQWqE
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