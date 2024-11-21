Galatasaray'ın borcu belli oldu
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Galatasaray Spor Kulübü, güncel borç miktarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray Spor Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu.
Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre; güncel borç tutarının 14 Milyar 238 Milyon 942 Bin 164 TL olduğu ifade edildi.
Öte yandan Galatasaray, 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 123 milyon TL kar açıkladı.
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