Galatasaray'ın borcu belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü, güncel borç miktarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu.

Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre; güncel borç tutarının 14 Milyar 238 Milyon 942 Bin 164 TL olduğu ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray, 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 123 milyon TL kar açıkladı.