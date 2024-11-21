  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray'ın borcu belli oldu

Galatasaray'ın borcu belli oldu

Galatasaray'ın borcu belli oldu
Güncelleme:

Galatasaray Spor Kulübü, güncel borç miktarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu.

Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre; güncel borç tutarının 14 Milyar 238 Milyon 942 Bin 164 TL olduğu ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray, 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 123 milyon TL kar açıkladı.

Etiketler Galatasaray Galatasaray'ın güncel borcu kap Galatasarayın borcu Galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon kamerada İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon kamerada İşte hem doğalgaz hem de elektrik faturalarını yüzde 30 düşürmenin yolu İşte hem doğalgaz hem de elektrik faturalarını yüzde 30 düşürmenin yolu Devlet hastanesinde sapık hemşire skandalı Devlet hastanesinde sapık hemşire skandalı İslam Memiş'ten hem küçük hem de büyük yatrımcıya altın uyarısı İslam Memiş'ten hem küçük hem de büyük yatrımcıya altın uyarısı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı UEFA skandalı itiraf etti: ''VAR çizgisi yanlış çizildi'' UEFA skandalı itiraf etti: ''VAR çizgisi yanlış çizildi'' İstanbul'da havada kaos: Uçaklar dönüp duruyor İstanbul'da havada kaos: Uçaklar dönüp duruyor Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel CNN Türk canlı yayınında birbirine girdi Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel CNN Türk canlı yayınında birbirine girdi Dünyanın en uzun kadını ile dünyanın en kısa kadını yan yana Dünyanın en uzun kadını ile dünyanın en kısa kadını yan yana Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın kamerada Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın kamerada
Sinan Ateş'in ablasına saldırı emrini vermişti, eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp kaçtı Sinan Ateş'in ablasına saldırı emrini vermişti, eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp kaçtı Yandaş Cem Küçük'ten canlı yayında Atatürk'e çirkin iftira! Yandaş Cem Küçük'ten canlı yayında Atatürk'e çirkin iftira! 13 yaşındaki çocuktan coin vurgunu: Saniyeler içinde binlerce dolar kazandı 13 yaşındaki çocuktan coin vurgunu: Saniyeler içinde binlerce dolar kazandı CHP'li isimler Rezan Epözdemir CIA ile yan yana MOSSAD'la aynı masada! CHP'li isimler Rezan Epözdemir CIA ile yan yana MOSSAD'la aynı masada! Erkek güzellik yarışması Mr. World'te bir zeybek... Erkek güzellik yarışması Mr. World'te bir zeybek... Genç kadının yolunu kesip taciz etmişlerdi... Pişkinlikleri ''pes'' dedirtti! Genç kadının yolunu kesip taciz etmişlerdi... Pişkinlikleri ''pes'' dedirtti! Turizmin başkentinde ürküten kıyamet senaryosu Turizmin başkentinde ürküten kıyamet senaryosu Albaya 11 askere cinsel saldırıdan 42,5 yıl hapis cezası Albaya 11 askere cinsel saldırıdan 42,5 yıl hapis cezası Türkiye buz kesecek: Hava sıcaklıklar 15 derece birden düşecek Türkiye buz kesecek: Hava sıcaklıklar 15 derece birden düşecek Süleyman Soylu ''Hakkını helal et'' dedi, Sırrı Süreyya Önder espriyi patlattı Süleyman Soylu ''Hakkını helal et'' dedi, Sırrı Süreyya Önder espriyi patlattı