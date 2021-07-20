Galatasaray'ın eski golcüsü Süper Lig'e dönüyor
Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını giydikten sonra Özbekistan'a giden Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor.
Spor muhabiri Ertan Süzgün'ün haberine göre, Süper Lig'den bir alt lige, TFF 1. Lig'e düşen Ankaragücü, geçen sezon Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor formasıyla şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşma sağladı.
Habere göre Ankara ekibi, 33 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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