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Galatasaray'ın eski golcüsü Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray'ın eski golcüsü Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını giydikten sonra Özbekistan'a giden Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor.

Spor muhabiri Ertan Süzgün'ün haberine göre, Süper Lig'den bir alt lige, TFF 1. Lig'e düşen Ankaragücü, geçen sezon Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor formasıyla şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşma sağladı.

Habere göre Ankara ekibi, 33 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

 

Etiketler Eren Derdiyok galatasaray süper lig
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