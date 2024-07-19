  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray'ın genç yıldızı takımsız kaldı

Galatasaray'ın genç yıldızı takımsız kaldı

Galatasaray'ın genç yıldızı takımsız kaldı
Güncelleme:

Bir dönem Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli gururumuz Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaray'ın genç yıldızı Hamza Akman kendisine sözleşme önerilmeyince kulüpsüz kaldı...

Galatasaray'ın umut vadettiği fakat istediği performansı bir türlü bulamadığı Hamza Akman ile yollar ayrıldı.

 Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Hamza Akman'a sözleşme önermeyen Galatasaray yönetimi oyuncuyu serbest bıraktı. Manisa FK ile görüşen Hamza Akman'ın kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

Galatasaraylı taraftarlar bir dönem Hamza Akman'ı, Arda Güler ile kıyaslıyordu. Yeteneğinin üst düzey olduğu ifade edilen Hamza Akman'ın ayrılışı taraftarları bir hayli şaşırttı.

 

 

Etiketler Galatasaray Hamza Akman Galatasaray takımsız kaldı kulüpsüz kaldı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Barış Atay ile Prof. Dr. Özgür Demirtaş birbirine girdi Barış Atay ile Prof. Dr. Özgür Demirtaş birbirine girdi İşte yeni TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi: O kural değişiyor İşte yeni TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi: O kural değişiyor Emeklilik sistemi değişiyor: Emeklilik yaşı, maaşı ve şartları değişecek Emeklilik sistemi değişiyor: Emeklilik yaşı, maaşı ve şartları değişecek Ünlü sosyal medya fenomeni canlı yayında ölü Ünlü sosyal medya fenomeni canlı yayında ölü Bursa'da korkutan deprem Bursa'da korkutan deprem Fenerbahçe, Hull City’i farklı yendi Fenerbahçe, Hull City’i farklı yendi Karsu Dönmez kınayı yaktı, evleniyor... Karsu Dönmez kınayı yaktı, evleniyor... Piknikte ölüm kalım savaşı: Dere manzaralı başladı, suların ortasında bitti Piknikte ölüm kalım savaşı: Dere manzaralı başladı, suların ortasında bitti Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı Dilan Polat davasında MASAK raporu ortaya çıktı Dilan Polat davasında MASAK raporu ortaya çıktı
Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar fena geliyor Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar fena geliyor Önce TOGG şimdi de bu... BYD bir yerliyi daha tehdit ediyor Önce TOGG şimdi de bu... BYD bir yerliyi daha tehdit ediyor Galatasaray, Trencin'i 4 golle geçti Galatasaray, Trencin'i 4 golle geçti Hatay semalarında ''şişkin ay'' görsel şöleni Hatay semalarında ''şişkin ay'' görsel şöleni Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi: Zamlı maaşlar için tarih belli oldu Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi: Zamlı maaşlar için tarih belli oldu Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan maskeli poz Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan maskeli poz İzmir'deki yangın sürüyor: Yerleşim yerleri tahliye edildi İzmir'deki yangın sürüyor: Yerleşim yerleri tahliye edildi Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin'' Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin'' Husiler İsrail'in başkentini vurdu: Tel Aviv'e İHA'lı saldırı ölü ve yaralılar var Husiler İsrail'in başkentini vurdu: Tel Aviv'e İHA'lı saldırı ölü ve yaralılar var Boş konutlara ek vergi geliyor Boş konutlara ek vergi geliyor