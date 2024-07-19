Galatasaray'ın genç yıldızı takımsız kaldı

Bir dönem Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli gururumuz Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaray'ın genç yıldızı Hamza Akman kendisine sözleşme önerilmeyince kulüpsüz kaldı...

Galatasaray'ın umut vadettiği fakat istediği performansı bir türlü bulamadığı Hamza Akman ile yollar ayrıldı. Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Hamza Akman'a sözleşme önermeyen Galatasaray yönetimi oyuncuyu serbest bıraktı. Manisa FK ile görüşen Hamza Akman'ın kısa süre içinde imza atması bekleniyor. Galatasaraylı taraftarlar bir dönem Hamza Akman'ı, Arda Güler ile kıyaslıyordu. Yeteneğinin üst düzey olduğu ifade edilen Hamza Akman'ın ayrılışı taraftarları bir hayli şaşırttı.