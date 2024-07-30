Galatasaray'ın genç yıldızı yuvadan uçtu

Galatasaray’ın genç stoperi Emin Bayram 4 milyon avroya Belçika ekibi Westerlo’yla anlaştı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, genç savunma oyuncuları Emin Bayram’a gelen transfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduğunu söylemişti.

TRT Spor’un haberine göre sarı kırmızılılar 21 yaşındaki oyuncu için 4 milyon avro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak.

Bayram, geçtiğimiz sezon Westerlo’da tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. Bir gol atan genç stoper, iki de asist yaptı.

Sarı kırmızılı takımın stoper rotasyonunda Emin dışında Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Metehan Baltacı bulunuyor.



Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da genç stoperin sağlık kontrolü için Belçika’ya gittiğini bildirdi.