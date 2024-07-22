Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı; 4 isim çizik yedi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Galatasaray, Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosunu açıkladı. Galatasaray'da 4 isim kamp kadrosuna alınmadı.
Galatasaray, Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımda Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş, kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'da Copa America'dan sonra tatili süren Davinson Sanchez de ikinci etap kamp kadrosunda yer almıyor.
Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Atakan Ordu, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı."
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol