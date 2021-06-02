Galatasaray'ın seçim hediyesi: Boupendza

Seçim süreci yoğunluğu devam ederken yoğun bir mesaiye giren Galatasaray camiasında transferde yeniden Aaron Boupendza'nın adı geçiyor. Seçime hazırlanan başkan adayları da bu ismi seçim hediyesi olarak camiaya vermek istediği söylentiler arasında.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak transferin ucundan döndüğü isim Aaron Boupendza, yeniden Aslan'ın gündeminde. Falcao ve Diagne'nin ayrılmasıyla bütçesi açılacak Cim Bom'da tüm başkan adayları, Gabonlu golcüyle camiaya seçim hediyesi vermeyi hedefliyor.

Galatasaray'da seçim süreci devam ederken, başkan adayları da kampanyalarını yürütmek adına yoğun mesai harcıyor. Gelecek her başkan Sarı- Kırmızılı ekip için yeni bir yapılanma planlarken, transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Geçen sezon attığı 22 golle krallık tacını takan ve devre arasında Aslan'ın kapısından dönen Aaron Boupendza da başkan adaylarının seçim vaadi olacak gibi gözüküyor.

ATALANTA TRANSFERE DAHA YAKIN

Fanatik'te yer alan habere göre, Diagne ve Falcao'nun ayrılmasıyla Cim Bom'un bütçesinde büyük bir yer açılacak. Tüm başkan adayları bukaynağı kullanmayı planlarken, sezon ortasında gerçekleşmeyen transferi, yeni sezon öncesinde bitirerek camiaya olumlu bir imaj vermeyi amaçlıyor. Hatırlanacağı üzere İskoçya devi Celtic ve Rus ekibi Krasnodar'ın da listesinde yer alan Gabonlu golcü için Hatay devre arasında 8 milyon euro istemişti.

İtalyan ekiplerinden Atalanta'nın da 23 yaşındaki futbolcuya ilgisi var. Özellikle Gabon basınında çıkan haberlere göre, Mavi-Siyahlılar yıldız oyuncu için Hatay'la temaslara başladı. Haberde, şu an Çizme ekibinin, Celtic ve Krasnodar'a göre transfer yarışında önde olduğu kaydedildi.