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Galatasaray'ın stadının yeni ismi belli oldu

Galatasaray'ın stadının yeni ismi belli oldu
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Galatasaray, tarihi şampiyonluğun ardından sponsorluk anlaşmalarını peş peşe imzalarken, Galatasaray stadının ismi de "Rams Park" olarak değiştirildi.

Galatasaray, tarihi şampiyonluğun ardından sponsorluk anlaşmalarını artırarak önemli gelir elde etti. 15 günde 580 milyon TL gelir sağlayan sarı-kırmızılılar, stat ismini de taraftar oylaması sonucunda “Rams Park” olarak değiştirdi.

Galatasaray, geçen sezon kazandığı şampiyonluğun ardından hem saha içinde hem de saha dışında çalışmalarını sürdürüyor. 

Kadrosuna yeni yıldızlar katmak için büyük çaba harcayan sarı-kırmızılılar, sponsorluklar konusunda da başarılı adımlar attı.

Bunun bir adımı olarak da yönetim, sponsorluk anlaşmalarına eğildi. 27 Haziran'dan bu yana açıklanan dört işbirliğiyle adeta para basıldı. Stadın ismi değişti.

Forma göğüs reklamı için yerel ve ulusal organizasyonlara farklı sponsorlar bulundu. Sağlık sponsoru dahi yenilendi. Son 15 günde atılan imzaların bir senelik karşılığı 580 milyon TL.

RAMS PARK

Rams Global, sosyal medya üzerinden taraftarlarına 'Stadın yeni ismi ne olsun' diye sordu. Yüz elli bini aşkın oy kullanıldı. İki seçenekten Rams Park yüzde 75, Rams Stadyumu yüzde 25 oy aldı. Stat isminin başında Ali Sami Yen Spor Kompleksi ifadesi yer alacak.

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