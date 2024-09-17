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Galatasaray'ın tartışılan sponsoru hakkında suç duyurusu

Galatasaray'ın tartışılan sponsoru hakkında suç duyurusu
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Galatasaray'a sponsor olan internet sitesi hakkında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'a sponsor olan meritking.news tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Konuyla alakalı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın harekete geçtiği kaydedildi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Haberde, Galatasaray için yapılan suç duyurusunun forma sırt reklamı, Adana Demirspor için yapılan suç duyurusunun ise stat led pano reklamı ile alakalı olduğu ifade edildi. Spor Toto'nun, 'MeritKing' ismiyle bahis oynatılan web siteleriyle, reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istediği aktarıldı.

GALATASARAY BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, katıldığı bir televizyon programında iddialara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Yelkencioğlu iddialar hakkında, "İnternette merit yazdığınızda birçok şey çıkıyor. Biz meritking.news ile anlaşma yaptık, bu Merit'in başka bir şey ile alakası yok. Bu para uzaydan gelmiyor, bu anlaşmayı uzaylılarla yapmadık. Bir ay görüştük, o kadar kolay kolay kimse para vermiyor. Galatasaray'a para veriyorlar, sonuçta Galatasaray bir dünya markası ve Türkiye'nin en büyük markası. Galatasaray'a böyle bir par veriliyor olması normal. Yeni kurulan bir sitenin bu parayı nasıl verdiğini ben bilemem, vergi memuru değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Galatasaray Galatasaray meritkings sponsor
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