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Galatasaray'ın top başı yapacağı tarih belli oldu

Galatasaray'ın top başı yapacağı tarih belli oldu
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Süper Lig’i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’ın Florya'daki toplanma tarihinin 3 Temmuz olarak belirlendi.

Süper Lig’i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı belli oldu.

 Gelen bilgilere göre, takımda tatile çıkan oyunculara Florya'daki toplanma tarihinin 3 Temmuz olarak iletildiği belirtildi.

Galatasaray'ın 9-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'ya gideceği ve Linz bölgesinde kampa gireceği bildirildi.

Etiketler Galatasaray Galatasaray top başı ilk antrenman
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