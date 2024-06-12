Galatasaray'ın top başı yapacağı tarih belli oldu
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Süper Lig’i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’ın Florya'daki toplanma tarihinin 3 Temmuz olarak belirlendi.
Süper Lig’i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı belli oldu.
Gelen bilgilere göre, takımda tatile çıkan oyunculara Florya'daki toplanma tarihinin 3 Temmuz olarak iletildiği belirtildi.
Galatasaray'ın 9-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'ya gideceği ve Linz bölgesinde kampa gireceği bildirildi.
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