Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlanırken, Burak Elmas sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu.

son dakika haberi! Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, toplam 205 oyun kullanıldığı 30. ve son sandıkta Burak Elmas'a 71, Eşref Hamamcıoğlu'na 50, Metin Öztürk'e 24, Yiğit Şardan'a 58, İbrahim Özdemir'e de 2 oy çıktığı belirtildi.

Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti.

Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

"GALATASARAY'A YAKIŞAN BİR SEÇİM OLDU"

Konuşmasının ardından sevincini ekibiyle paylaşan Elmas, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu." diyen Elmas, "Bundan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın farkı budur. Bizlerle seçimde yarışan ve Galatasaray demokrasisine renk katan diğer adaylar ve ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Galatasaray'ı birleştirmek için geldik. Yarından tezi yok tek yumruk olarak Galatasaraylılar olarak birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Teknik direktör Fatih Terim ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine yeni başkan Burak Elmas, "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz ve ailemize verdiğimiz sözlerin gereklerini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Elmas, seçimin heyecanlı geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Galatasaray'ın DNA'sına ve değerlerine uygun davranışlarla bir seçimi sonuçlandırdık. Seçim sürecinde umarım kimse kırılmamıştır. Galatasaray'a yakışan şekilde sadece kendimizi ve ekibimizi tanıtan bir seçim süreci geçirdik. Kimse hakkında bir şey söylememeye dikkat ettik. Bundan sonra da bu tutumumuz devam edecek. Yapacak çok işimiz var. Daha yeni başlıyoruz. Bu kazanma bir başlangıç. Aslında zor işimiz mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak."

Sarı-kırmızılı taraftarlara da teşekkür eden Elmas, "Taraftarlarımıza bize gösterdikleri ilgiden ve ettikleri duadan dolayı teşekkür ederim. Bu ilgi omzumuza çok büyük bir yük yüklüyor. Bu ilginin getirdiği sorumluluğu fazlasıyla hissediyoruz. Şimdi onlara layık olma zamanı." ifadelerini kullandı.

Seçimin son anlarını yarıştığı Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte takip etmesi sorulan Burak Elmas, "Galatasaray için normal bir görüntü. Son zamanlarda uygulanmadığı için sizlere garip gelmiş olabilir. Galatasaray budur. El ele kol kola herkes birbirini tebrik eder. Ertesi günden itibaren Galatasaraylı aile olarak yaşamaya devam ederiz. Normali yaptık. Bundan sonra da Galatasaray'a uygun davranış biçimlerini göstermeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Burak Elmas'ın Yönetim Kurulu asil ve yedek listesi

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

GALATASARAY'DA SEÇİM SONUÇLARI

1. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (48), Metin Öztürk (32), Burak Elmas (27), Yiğit Şardan (16), İbrahim Özdemir (5)

2. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (72), Metin Öztürk (46), Burak Elmas (36), Yiğit Şardan (12), İbrahim Özdemir (4)

3. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (70), Metin Öztürk (38), Burak Elmas (34), Yiğit Şardan (16), İbrahim Özdemir (4)

4. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (47), Burak Elmas (38), Metin Öztürk (29), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (9)

5. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (65), Burak Elmas (36), Metin Öztürk (35), Yiğit Şardan (21), İbrahim Öztürk (2)

6. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (54), Burak Elmas (36), Metin Öztürk (31), Yiğit Şardan (27), İbrahim Özdemir (4)

7. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (66), Burak Elmas (45), Metin Öztürk (26), Yiğit Şardan (14), İbrahim Özdemir (0)

8. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (68), Burak Elmas (34), Metin Öztürk (28), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (2)

9. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (56), Metin Öztürk (21), Burak Elmas (47), Yiğit Şardan (23), İbrahim Özdemir (7)

10. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (59), Metin Öztürk (25), Burak Elmas (44), Yiğit Şardan (7), İbrahim Özdemir (4)

11. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (44), Metin Öztürk (30), Burak Elmas (53), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (4)

12. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (41), Metin Öztürk (17), Burak Elmas (57), Yiğit Şardan (23), İbrahim Özdemir (4)

13. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (45), Metin Öztürk (18), Burak Elmas (59), Yiğit Şardan (24), İbrahim Özdemir (3)

14. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (15), Metin Öztürk (34), Burak Elmas (45), Yiğit Şardan (36), İbrahim Özdemir (3)

15. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (41), Metin Öztürk (17), Burak Elmas (67), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (4)

16. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (49), Metin Öztürk (30), Burak Elmas (54), Yiğit Şardan (25), İbrahim Özdemir (1)

17. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (44), Metin Öztürk (34), Burak Elmas (53), Yiğit Şardan (26), İbrahim Özdemir (6)

18. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (41), Metin Öztürk (16), Burak Elmas (49), Yiğit Şardan (22), İbrahim Özdemir (3)

19. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (37), Metin Öztürk (18), Burak Elmas (68), Yiğit Şardan (17), İbrahim Özdemir (1)

20. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (36), Metin Öztürk (29), Burak Elmas (52), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (4)

21. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (45), Metin Öztürk (33), Burak Elmas (48), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (1)

22. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (47), Metin Öztürk (30), Burak Elmas (43), Yiğit Şardan (14), İbrahim Özdemir (3)

23. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (43), Metin Öztürk (33), Burak Elmas (70), Yiğit Şardan (9), İbrahim Özdemir (1)

24. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (56), Metin Öztürk (39), Burak Elmas (58), Yiğit Şardan (10), İbrahim Özdemir (1)

25. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (61), Metin Öztürk (40), Burak Elmas (65), Yiğit Şardan (10), İbrahim Özdemir (4)

26. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (50), Metin Öztürk (50), Burak Elmas (51), Yiğit Şardan (23), İbrahim Özdemir (2)

27. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (36), Metin Öztürk (43), Burak Elmas (64), Yiğit Şardan (55), İbrahim Özdemir (2)

28. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (51), Metin Öztürk (20), Burak Elmas (71), Yiğit Şardan (51), İbrahim Özdemir (1)

29. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (52), Metin Öztürk (25), Burak Elmas (64), Yiğit Şardan (34), İbrahim Özdemir (1)

30. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (50), Metin Öztürk (24), Burak Elmas (71), Yiğit Şardan (55), İbrahim Özdemir (2)

TOPLAM: Eşref Hamamcıoğlu (1500), Burak Elmas (1541), Metin Öztürk (893), Yiğit Şardan (679), İbrahim Özdemir (92)