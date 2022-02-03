Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, İstanbul'da

Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiraladığı yeni transferi Erick Pulgar, İstanbul'a geldi.

Sarı Kırmızılılar, 28 yaşındaki ön liberonun maaşının tamamı karşılayacak, kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Fiorentina, Erick Pulgar’ı 2019-2020 sezonunda 12 milyon euro bedel ile transfer etmişti. Şilili orta saha, Serie A’da bu sezon 6 maçta 1 asistlik performans gösterdi.