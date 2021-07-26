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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Rennes'den yeni transferi Sacha Boey'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

 

Sarı-kırmızılılar, daha önce Fransız oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiğini açıkladı.

Rennes altyapısında yetişen Sacha Boey, geçen sezon Fransız ekibiyle 26 maçta forma giydi.

 

Etiketler Galatasaray Sacha Boey galatasaray istanbul
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