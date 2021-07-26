Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Sacha Boey, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın Rennes'den yeni transferi Sacha Boey'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılılar, daha önce Fransız oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiğini açıkladı.
Rennes altyapısında yetişen Sacha Boey, geçen sezon Fransız ekibiyle 26 maçta forma giydi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol