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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
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Ara transfer döneminin bitmesine bir hafta süre kalırken Galatasaray 31 yaşındaki Gabonlu futbolcu Mario Lemina’nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Lemina'yı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Şubat'ta sona erecek. Transfer döneminin bitmesine bir hafta kala Galatasaray, bir transferi daha duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Mario Lemina’nın transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Wolverhampton'da 19 maça çıktı. 

Lemina İstanbul'a geldi

Lemina, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Gabonlu futbolcu burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeniden evine geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Lemina, onlarına yanına giderek 3'lü çektirdi.

Mario Lemina daha sonra kendisi bekleyen araçla alandan ayrıldı. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

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DHA/İHA

Etiketler Galatasaray Galatasaray transfer mario lemina
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