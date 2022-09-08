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  5. Galatasaray'ın bir transferi daha İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Juan Mata, İstanbul'a geldi.

Son olarak Manchester United'ta forma giyen ve bonservisi elinde bulunan İspanyol futbolcu Juan Mata, İspanya'dan kalkan özel uçakla saat 10.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mata, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Güzel karşılama için de teşekkür ederim. Çok umutluyum ve hevesliyim. Diğer takım arkadaşlarımın buraya geliş görüntülerini de izledim. Kendileriyle tanışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mata sonrasında kendisi için gelen kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı. 34 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Etiketler Galatasaray Juan Mata galatasaray transfer yeni transfer
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