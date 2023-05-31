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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den transfer sorusuna yanıt

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den transfer sorusuna yanıt
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımda kalıp kalmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. 

Galatasaray'ın şampiyonluğunda golleriyle takımına büyük katkısı olan Mauro Icardi ise hem duygularını paylaştı hem de takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruları yanıtladı.

Arjantinli yıldız, "Buraya geldiğimde amacım şampiyonluğu almaktı. Amacımız zaten buydu. Sonunda amacımıza ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Hem hocamız hem Erden Bey çok yardımcı oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim hepsine. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Ona odaklanacağız. Sonra tatile gideceğim. Tatilden sonra göreceğiz. Başka bir kulüple kontratım var. Şartlar konuşuluyor. Ben burada çok mutluyum." diye konuştu.

Etiketler Galatasaray Mauro Icardi galatasaray şampiyon transfer
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