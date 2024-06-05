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  5. Galatasaray'ın yıldızına İtalya'dan talip çıktı

Galatasaray'ın yıldızına İtalya'dan talip çıktı

Galatasaray'ın yıldızına İtalya'dan talip çıktı
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İtalyan basını, Serie A ekiplerinden Bologna'nın Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediğini yazdı.

Bu sezon Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan isimler arasında yer alan Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'nın kapıları açılabilir.

Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibini peşinde koşturan Barış Alper Yılmaz için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Barış Alper Yılmaz için Bologna'nın devrede olduğunu bildirdi. 

Thiago Motta ile harika bir sezon geçiren Bologna, Serie A'da sezonu 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Thiago Motta ile vedalaşacak olan Bologna, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiriyor. 

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE FİNAL OYNADI

Italiano bu sezon Fiorentina ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamış ve Olympiakos'a kaybetmişti.

Vincenzo Italiano'nun Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Fiorentina'dan öğrencisi Christian Kouame'yi de Bologna'ya istediği haber detayında yer aldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 55 maça çıkıp 3402 dakika süre alan Barış Alper Yılmaz 7 gol, 12 asistlik istatistik yakaladı.

24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Etiketler Bologna Galatasaray Galatasaray Bologna transfer Avrupa
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