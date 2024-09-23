Galatasaraylı futbolculara derbi primi sürprizi

Fenerbahçe'yi evinde mağlup eden Galatasaray'da her bir oyuncuya 1.5 milyon TL prim verildiği öne sürüldü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibiyle ligdeki puan farkını 5'e yükseltirken, derbi zaferinin ardından oyuncuların aldığı prim ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre, Galatasaray yönetiminin dev maçın ardından her bir oyuncu için 1.5 milyon TL'lik prim verdiği öne ürüldü. Fanatik Gazetesi