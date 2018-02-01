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  5. 01 Şubat 2018 23:56

Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da Galatasaraylılar Derneğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinde bulunan Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneğine silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, derneğe silahla giden emekli bekçi olan ve tekel bayi işleten Ali U., dernekte bulunan Aytaç Çalım ve Erman Çalım’a ateş etti. Açılan ateş sonucu Aytaç Çalım hayatını kaybederken, Erman Çalım kolundan hafif şekilde yaralandı.

 Saldırı sonucu olay yerinde çok sayıda vatandaş toplanırken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

silahlı saldırı , Galatasaraylılar Derneği
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