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Galatasaraylılardan Güntekin Onay'a sert tepki

Galatasaraylılardan Güntekin Onay'a sert tepki
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Güntekin Onay'ın Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesi sonrasında yaptığı yorum Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Sivasspor-Galatasaray maçının ardından program açılışını "Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini 40 kişilik ekip olarak izledik ama bir anlam veremedik" şeklinde yapan Güntekin Onay, mücadelenin odağını direkt olarak bu noktaya çevirmişti.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında ev sahibi ekibin iptal edilen golü sonrası sosyal medyada bu pozisyon gündem olmuştu. Güntekin Onay'ın programı bu pozisyona tam olarak değinmeden açması ve sonrasında "Tartışmalı pozisyonlar var ama bizim ardımızdan TRIO programında tartışılacak." demesi Galatasaraylı taraftarları adeta çileden çıkardı.

 

Etiketler Galatasaray Güntekin Onay galatasaray tepki maç pozisyon
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