Gazişehir Beşiktaş maçı saat kaçta? (beIN Sports canlı yayın ve alternatif kanallar)

Milli maç arasından sonra Süper Lig’in 4. haftasının ikinci gününde Beşiktaş, Gazişehir ile oynamak için Gaziantep deplasmanında! Siyah beyazlılar gerek takımlarının yeni transferlerini gerekse de deplasman performansını merak ediyorlar. Peki Gazişehir Beşiktaş maçı saat kaçta ve canlı yayın beINsport ile beraber hangi alternatif kanallarda olacak?

GAZİŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN (ALTERNATİF KANALLAR)

Maçı canlı izlemek için statta olamayacak olan siyah beyazlı taraftarların Türkiye’de maçı canlı izlemek için beINSports üyeliğine sahip olmaları gerekiyor. Maçın Türkiye’deki TV yayını beIN Sports 1 kanalından, internet yani online yayını ise beIN Connect üzerinden verilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

GAZİŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ (20.00)

Alternatif Kanallar:

Türkiye dışındaki taraftarlar ise bulundukları ülkede maçın yayın sahip kanaldan izleyebilirler.

Bosna Hersek = SportKlub 3 Serbia

Brunei = beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia

Kamboçya= beIN Sports Connect

Kanada = beIN SPORTS CONNECT Canada

Hırvatistan = Sportklub 3 Croatia

Hong Kong = beIN Sports 1 Hong Kong, beIN Sports Connect Hong Kong, Now Player

Macaristan = Sport 2

Laos = beIN Sports Connect

Makedonya = SportKlub 3 Serbia

Malezya = beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Karadağ = SportKlub 3 Serbia

Yeni Zelanda = beIN Sports Connect New Zealand

Portekiz = Sport TV2, Sport TV LIVE

Sırbistan = SportKlub 3 Serbia

Singapur = beIN Sports Connect Singapore, beIN Sports Malaysia

Slovenya = Sportklub 3 Slovenia

Tayland = beIN Sports Connect

ABD = Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep maçı kadrosunda tedavisi devam eden Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens yer almadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği listede şu isimler yer aldı:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Georges N’Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın."

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM VE PUAN DURUMU

Beşiktaş karşılaşma öncesinde 4 puan ve 0 averajla ligin 8. sırasında yer alırken Gazişehir 4 puan ve –2 averajla 11. sırada bulunuyor.

Beşiktaş son 5 maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik bir performans gösterirken Gazişehir Gaziantep 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

İstatistikler:

Beşiktaş ve Gazişehir FK, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de karşılaşacak. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda toplam beş maç oynamış ve Beşiktaş bu maçların dördünü kazanmıştı (1M).

Süper Lig'deki son üç deplasman maçında yenilen Beşiktaş, 2010/11 sezonundan bu yana en uzun yenilgi serisini yaşıyor (3 maç). Siyah beyazlıların bundan önce dış sahadaki son dört maçlık yenilgi serisi 2000/01 sezonunda gelmişti.

Süper Lig'de ilk üç haftalar itibarı ile son 15 sezondaki en kötü lig başlangıcına imza atan Beşiktaş, 2004/05 sezonundan bu yana ilk dört haftalarda altı puanın altına düşmedi.

Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son sekiz maçta yenilmedi (7G 1B) ve bu maçlarda rakiplerine toplam 33 gol attı (maç başına 4,1 gol). Buna rağmen, bu sekiz maçın tamamında gol yiyen siyah beyazlılar, lige yeni yükselen takımlara karşı son yenilgisini Aralık 2017'de Sivasspor karşısında almıştı (1-2).

Gazişehir bu sezon ligde topa en az sahip olan takım (%35,6). Beşiktaş ise bu alanda Fenerbahçe'nin ardından (%68,6) ligin en başarılı ekibi (%66).

Bu sezon evinde oynadığı ilk maçta Gençlerbirliğini 4-1 yenen Gazişehir, art arda ikinci iç saha galibiyeti için sahaya çıkacak. Lige yeni yükseldiği sezondaki ilk iki iç saha maçını kazanan son takım Alanyaspor'du (2016/17 sezonu).

Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken beşinci takımı olan Beşiktaş (11), ilk üç haftalar itibarı ile son altı sezondaki en düşük sayısında kaldı.

Beşiktaş ilk üç maçta rakip ceza sahalarında 73 kez topla buluşup ceza sahası içinden üç gol buldu (her 24 topla buluşmada bir gol). Rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım olan Gazişehir ise (36), Beşiktaş'ın yarısından daha az buluşmasına rağmen rakibinden bir gol fazla kaydetti (4).

Gazişehir forveti Olarenwaju Kayode'nin bu sezon ligde çektiği üç isabetli şutun ikisi gol oldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 11 golün sekizinde Adem Ljajic'in direkt katkısı var (3 gol, 5 asist). Ancak Ljajic'in bu süreçteki gol katkılarının sadece biri deplasmanda geldi (1 asist).

