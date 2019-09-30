Gazişehir Gaziantep 1 - 1 Göztepe (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile Göztepe, Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım müsait fırsatlardan yararlanamazken karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Gazişehir Gaziantep'in golünü 58. dakikada Güray Varol atarken Göztepe'ye puan getiren gol, 82. dakikada Berkan Emir'den geldi.

Gazişehir Gaziantep, böylece 5 haftadır kaybetmiyor. Göztepe ise 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Bu sonucun ardından Gaziantep ekibi, 11 puanla ligde 3. sırada yer aldı. Göztepe ise 6 puanla haftayı 15. sırada kapattı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gazişehir Gaziantep, Başakşehir'i konuk edecek. Göztepe ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Göztepe atağında sol kanattan yapılan ortaya jerome kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

10. dakikada sakatlık geçiren Tetteh oyuna devam edemeyerek yerini Raman Chibsah’a bıraktı.

37. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında soldan yapılan yerden ortada Gazişehirli oyuncunun vuruşunda top kendi arkadaşına çarptı.

45. dakikada Göztepe kontra atağında soldan yerden yapılan ortaya Jerome’den önce savunma kornere attı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında savunmanın arkasına atılan topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Beto kırmızı kart gördü.

57. dakikada Gazişehir Gaziantep sağ kanattan atağında Güray orta şut karışımı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

73. dakikada Muhammet demir çalımlarla içeri girdi ceza alanında yerden yaptığı ortada Göztepe defansı son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

82. dakikada sol köşeden Berkan’ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan xx, Erdinç Sezertam xx, İsmail Şencan xx

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan xx, Kana Bıyık xx, Papy xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xx, Diarra x (Pawlowski dk. 60 x), Aziz Tetteh ? (Raman Chibsah dk. 10 x) , Patrick Twumasix xx, Güray Vural xx, Muhammet Demir x (Furkan Soyalp dk. 80 x)

Göztepe: Beto x, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan xx (Wallace Reis dk. 84 ?), Castro xx, Soner Aydoğdu xx (Halil Akbunar dk. 67 x), Mossoro xx, Napoleoni xx (Göktuğ dk. 53 x), Serdar Gürler xx, Jerome xx,

Goller: Güray (dk. 57) (Gazişehir Gaziantep), Berkan (dk. 82) (Göztepe)

Kırmızı Kart: Beto (dk. 50) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Diarra, Juniur Morais (Gazişehir Gaziantep), Serdar Gürler, Mossoro, Göktuğ (Göztepe)

