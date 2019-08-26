Gazişehir Gaziantep 4 - 1 Gençlerbirliği

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftasında ligin iki yeni takımı Gazişehir Gaziantep ile Gençlerbirliği karşılaştı. Henüz 27. dakikada Ahmet Oğuz, Kayode'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görerek Gençlerbirliği'ni sahada 10 kişi bıraktı. 32'de Kayode, Gazişehir'i 1-0 öne geçiren isim oldu.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde hakem Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonrası Gazişehir lehine penaltı noktasını gösterirken, Polomat'a da kırmızı kart çıkarınca Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı.

Topun başına geçen Kayode golünü atarak ilk yarının 2-0 bittiği ilan eden isim oldu. İkinci devrede kontrollü bir oyun ortaya koyan Gazişehir, 56'da Güray Vural'ın frikikten attığı golle durumu 3-0'a getirdi.

Gençlerbirliği, 69. dakikada genç yıldızı Berat Özdemir'in golüyle farkı ikiye indirse de 3 dakika sonra Oğuz Ceylan, maçın 4-1'lik skorla bittiğini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Gazişehir Gaziantep puanını 3'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

9. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Twumasi'nin ara pasında ceza sahasının solundan içeri giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin vuruşunda kaleci Diallo son anda topu kornere çeldi.

10. dakikada Polomat'ın sol kanattan yerden ortaladığı topa kale önünde dokunamayan Sio, önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

15. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından savunmadan seken topu bir anda önünde bulan Sio'nun şutunda kaleci Günay parmaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Gençlerbirilği'nin savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, kırmızı kart gördü. Savunma arkasına atılan uzun pasta Kayode ile bire birde kalan Ahmet Oğuz, rakibini düşürünce kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi.

32. dakikada Nadir'in hatalı pasında bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Kayode, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımının Süper Lig'deki ilk golünü attı: 1-0.

33. dakikada Güray'ın Polomat tarafından ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterirken yardımcı hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. VAR incelemesi sonrasında karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi ve Polomat'ı da kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 40. dakikada Gazişehir Gaziantep'te penaltı atışını kullanan Kayode, takımını maçta 2-0 öne geçirdi.

