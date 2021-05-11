Gecenin kazananı Galatasaray: Aslan adım adım zirveye!

Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada 3 puan alarak zirveye ortak oldu.

İKİ RAKİBİN 42. RANDEVUSU

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 42. kez birbirlerine rakip oluyor. İki ekip arasında geride kalan 41 maçın 27'sini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı takımın toplam 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 6-1 kazandı

TERİM'İN 400. MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizli karşılaşması ile Sarı-Kırmızılı ekibin başında 400. maçına çıkmış oldu.Terim yönetiminde Galatasaray bu karşılaşmaların 251'inde galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı. Terim'in olduğu maçlarda Galatasaray 831 gol attı, kalesinde 374 gol gördü.

İşte ilk 11'ler:

Denizlispor: Abdülkadir, Ali, Sakıb, Muhammed, Leisman, Hasan, Diskerud, Tusha, Murawski, Recep, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu

MAÇTAN DAKİKALAR

87'GOL Hızlı gelişen Galatasaray atağında ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Onyekuru ortadaki boş pozisyondaki Mohamed'i gördü onun vuruşunda top ağlara gitti. 1-4

84'Denizlispor'da Mesanovic itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

83'Abdulkadir Bitigen penaltı pozisyonunu VAR monitöründen tekrar izledikten sonra penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

82'PENALTI KAÇTI! Mohamed'in kullandığı penaltı vuruşunda Abdulkadir ikinci penaltıda da gole izin vermedi.

83' Mostafa Mohamed penaltıyı kaçırdı

69'Konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Saracchi'nin ceza alanına çevirdiği top savunmadan geri döndü.

69'Galatasaray'da Halil kenara geldi, Emre Kılınç oyunda.

61'GOL Galatasaray savunmasının kaptırdığı topla buluşan Dossevi ceza alanındaki Recep'i gördü onun şutunda top ağlara gitti. 1-2

54'Galatasaray atağında Emre uzaklardan şansını denedi top farklı şekilde auta gitti.

52'Galatasaray atağında sol çaprazda topla buluşan Arda ceza alanı dışından şansını denedi, top yan ağlarda kaldı.

51'Ev sahibi yine sol kanattan geldi, Recep'in ceza alanına gönderdiği top doğrudan auta gitti.

50'Ev sahibi sol kanattan geldi Hasan'ın ceza alanına gönderdiği topu savunma kornere attı

42'PENALTI KAÇTI! Emre Akbaba'nın kullandığı penaltıda kaleci Abdulkadir gole izin vermedi.

42'Denizlispor'da Rodallega itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

41'PENALTI! Abdulkadir Bitigen VAR monitöründen pozisyonu tekrar izledikten sonra Sakıb'ın elle oynadığına karar verip penaltı noktasını gösterdi.

35'AZ FARKLA! Galatasaray atağında ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Arda kaleyi düşündü top az farkla auta gitti.

34'GOL Babel penaltı atışında topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. 0-2

32'PENALTI! Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Babel rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi, Muhammet rakibiyle mücadele ederken dengesini kaybederek yerde kaldı, Babel'in topuna eliyle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi.

25'AZ FARKLA! Babel'in ceza alanına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken sağ çaprazda Arda'nın önünde kaldı. Onun şutunda top az farkla yandan auta gitti.

21'GOL Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı kornerde Halil kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi ancak hakem kaleci Abdulkadir'e faul yapıldığı gerekçesiyle GOL iptal edildi. Abdulkadir Bitigen VAR monitöründen pozisyonu tekrar izledikten sonra golü verdi.

21'GOL İPTAL! Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı kornerde Halil kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi ancak hakem kaleci Abdulkadir'e faul yapıldığı gerekçesiyle GOL iptal edildi.

21'Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına çevirmek istedi top Ali'den sekerek kornere gitti.

20'Konuk ekip yine sağ kanattan geldi Arda'nın pasında Emre topla buluştu ancak ayağından biraz fazla açınca pozisyon autla sonlandı.

18'SON ANDA! Recep'in savunma arkasına gönderdiği pas savunmadan sekerek sol çaprazda Hasan'ın önünde kaldı ceza alanında sol çaprazdan kaleyi düşündü Muslera ayaklarıyla topu çıkararak gole izin vermedi.

'18 Galatasaray'ın ilk dakikalardaki baskısı yok

17'Galatasaray sağ kanattan geldi, Yedlin'in pasıyla Arda ceza alanına girdi ancak savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

5'MUSLERA ÇIKARDI! Hızlı gelişen Denizlispor atağında ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Hasan kaleyi düşündü, Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

4'SON ANDA! Galatasaray atağında ceza alanında topla buluşan Arda kaleyi düşündü Abdulkadir son anda topu kornere çeldi.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.