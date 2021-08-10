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  5. Genç kadın Fenerbahçeli yıldızdan imza isterken... Tribünden küfür yağdı!

Genç kadın Fenerbahçeli yıldızdan imza isterken... Tribünden küfür yağdı!

Fenerbahçe’nin Giresunspor’u 3-1 yendiği hazırlık karşılaşmasının ardından genç bir kadın Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’ı tribüne çağırıp Sarı-lacivertli formayı imzalatmak isterken, tribündeki Giresunspor taraftarları ise genç kaleciye hakaret ve küfürler savurdu.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında yedinci ve son hazırlık maçında Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşılaştı. Çotanak Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yaptığı mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanan taraf Fenerbahçe olurken Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Attila Szalai, 44. dakikada Serdar Dursun ve 76. dakikada Enner Valencia kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 60. dakikada Pelupessy’den geldi.

 GENÇ KADIN TRİBÜNE ÇAĞIRINCA ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan olay ise mücadelenin önüne geçti. Genç bir kadının, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’ı Sarı-lacivertli formayı imzalatmak için tribüne çağırmasıyla ortalık bir anda gerildi.

HAKARET VE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Tribünde bulunan Giresunspor taraftarları kaleci Altay’ın yanlarına kadar gelmesine “Yürü git buradan, Giresun burası hayırdır?” sözleriyle tepki gösterirken, onları sakinleştirmek isteyen ise yine genç kadın oldu.

ALTAY’DAN TEPKİLERE YANIT: BİR SUS, KAFA AÇMA

Fenerbahçe kalecisi Altay ise taraftarların kendisine yönelik hakaret ve küfürlerine “Bir sus, kafa açmayın” yanıtını verdi.

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