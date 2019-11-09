Gençlerbirliği 2 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor’u 2-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Sio ile 82. dakikada Stancu'dan geldi. Kayserispor'un tek sayısını ise 71. dakikada Emre Demir kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği son 4 maçta 7 puan topladı ve 10 puana yükseldi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Kayserispor ise deplasmandaki 4. mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacakken, Kayserispor ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Abdennour'a da çarpan top ağlarla buluştu.

17. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung gole izin vermedi.

35. dakikada Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir boşa çıktı. Abdennour'un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Sio'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Erdem Özgenç, bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Müsait pozisyondaki Stancu'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

63. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kornere çeldi.

71. dakikada konuk ekip 15 yaşındaki Emre Demir'in golüyle beraberliği yakaladı. 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz'ın soldan cezasına çevirdiği top savunmaya çarptıktan sonra Emre'nin önünde kaldı. Emre'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-1. 15 yaşındaki Emre, Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

75. dakikada Djedje'nin hatalı pasında Stancu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rumen futbolcunun şutunda kaleci Lung gole izin vermedi.

81. dakikada Gençlerbirliği, Stancu'nun golüyle yeniden öne geçti. Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında Sio topu kafayla Stancu'ya indirdi. Stancu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

90. dakikada ev sahibi takım üçüncü gole çok yaklaştı. Sio'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top Lung'dan sekti. Pozisyonun devamında Stancu'nun vuruşunda top çizgiye paralel gitti.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 89 Ahmet Oğuz), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Sio, Nadir Çiftçi (Dk. 69 Fabricio), Candeias, Stancu

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Djedje (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Miguel Lopes, Abdennour, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut (Dk. 67 Nurettin Korkmaz), Mensah (Dk. 67 Emre Demir), Henrique, Adebayor

Goller: Dk. 14 Sio, Dk. 81 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 71 Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Sio, Dk. 84 Candeias (Gençlerbirliği)

