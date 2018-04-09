  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 09 Nisan 2018 22:00

Gençlerbirliği - Galatasaray: 1-0

Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olarak liderliği kaybetti.

Gençlerbirliği - Galatasaray: 1-0
A+ A-

Spor Toto Süper Lig 28. hafta kapanış mücadelesinde Gençlerbirliği’ne konuk olan Galatasaray, Başkent deplasmanında 90+2’de yediği goller zorlu deplasmandan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda çok kritik bir puan kaybı yaşadı.

Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçın 13. dakikasında Fernando Muslera’yı çalımlayan Deniz Yılmaz, ayağı kayıp düşünce topu boş kaleye yollayamadı ve ev sahibi ekip net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Galatasaray ise ilk yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlanırken ikinci yarıdaki baskılı futbolu ise sonuç vermedi.

Galatasaray, gelecek hafta Başakşehir'i sahasında konuk edecek.

gençlerbirliği , spor haberleri , son dakika spor haberleri , galatasaray , spor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM