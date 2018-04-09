Gençlerbirliği - Galatasaray: 1-0

Spor Toto Süper Lig 28. hafta kapanış mücadelesinde Gençlerbirliği’ne konuk olan Galatasaray, Başkent deplasmanında 90+2’de yediği goller zorlu deplasmandan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda çok kritik bir puan kaybı yaşadı.

Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçın 13. dakikasında Fernando Muslera’yı çalımlayan Deniz Yılmaz, ayağı kayıp düşünce topu boş kaleye yollayamadı ve ev sahibi ekip net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Galatasaray ise ilk yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlanırken ikinci yarıdaki baskılı futbolu ise sonuç vermedi.

Galatasaray, gelecek hafta Başakşehir'i sahasında konuk edecek.