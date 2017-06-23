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  5. 23 Haziran 2017 09:15

Göksel Gümüşdağ'dan Emre Mor açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'un transferi hakkında konuştu.

Göksel Gümüşdağ'dan Emre Mor açıklaması
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Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig'de 2. bitiren ve yeni sezona da sansasyonel transferler ile başlayan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ transfer hakkında değerlendirmelerde bulundu.

A Spor'da 'Transfer Günlüğü' programına bağlanan Gümüşdağ, Emre Mor hakkında ''Emre Mor ile ilgili en ufak bir düşüncemiz olmadı. Ne hocanın, ne de bizim'' diyerek kesin sözler kullandı.

MUSTAFA PEKTEMEK TAKIMDA KALACAK MI?

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Mustafa Pektemek'in geleceği hakkında da konuşan Başakşehir Başkanı, ''Mustafa Pektemek'i beğeniyoruz, şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bizim transfer programımızda da yok, ama süreç içinde ne gelişir, bilemiyorum'' şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir Başkanı , emre mor , Göksel Gümüşdağ , Borussia Dortmund