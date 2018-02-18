Gomis sahada bayıldı ! İşte o anlar...

Galatasaraylı Gomis, Kasımpaşa maçının 6. dakikasında bir anda yere yığıldı. Futbolcu bir süre sonra ayağa kalktı. Vazovagal senkop denilen bir hastalığa sahip olan Gomis daha önce de birkaç kez saha içerisinde kısa süreli baygınlık geçirmişti.

Yerde kalmasının ardından saha kenarına gelen Gomis, bir süre sonra oyuna geri döndü.

Gomis'in kendisini yere bırakmasıyla oyun durdu, sağlık görevlileri sahaya girdi. pic.twitter.com/q5gJYIvZ0Q — Parçalı Peşinde (@ParcaliPesinde) 18 Şubat 2018

GOMIS'İN HASTALIĞI NE?

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip Gomis daha önce birkaç kez saha içerisinde bayılmıştı. Beyine kan akışının azalmasından kaynaklanan ve kısa süreli bilinç kaybına neden olan bayılmalar yaşayan Gomis'le ilgili olarak Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, transferinin gerçekleştiği dönemde açıklama yapmış ve Fransız yıldızın hastalığının futbol oynamasına engel olmadığını duyurmuştu.

KULÜP DOKTORU AÇIKLAMA YAPMILŞTI

İnce, "Hem Fransa hem İngiltere'de oynarken sağlık kontrollerinin tüm detayları elimizde. Fransa, İngiltere ve UEFA nezdindeki bütün karşılaşmalarda oynayabilir raporları var. Oyuncunun herhangi bir dönemde bayılmalar yaşaması kuvvetle muhtemel, bu normal. Sağlık durumunu biliyoruz. Futbol oynamasına engel olacak kalp hastalığı ortaya konmamış. Bizim çalışmalarımızda da bu bulguya rastlanmamış. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce formasını giydiği Lyon'da üç kez baygınlık geçiren Gomis, Swansea'de oynarken 2015 yılında Tottenham karşısında 7. dakikada da aynı sorun nedeniyle kısa süreli bir baygınlık geçirmiş ve oksijen maskesiyle hastaneye kaldırılmıştı.