GÖZTEPE 0 - 0 BURSASPOR

STAT: Bornova

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

GÖZTEPE: Beto, Alpaslan Öztürk, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 85 Samed Ali Kaya), Poko, Celso Borges, Yasin Öztekin (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Castro, Jerome (Dk. 81 Cikalleshi)

BURSASPOR: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Vergini, Chedjou, Cengiz Umut Meraş, Lima, Badji, Aytaç Kara, Latovlevici, Saivet (Dk. 87 Atanasov), Umut Nayir (Dk. 72 Tunay Torun)

SARI KARTLAR: Dk. 38 Aytaç Kara, Dk. 47 Badji, Dk. 54 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 90+2 Poko (Göztepe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 9: Latovlevici'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Saivet'in kaleye göndermek istediği topu kaleci Beto uzaklaştırdı.

DAKİKA 26: Saivet'in ceza alanı dışından attığı şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.

DAKİKA 28: Sol kanattan Halil'in yaptığı ortada, savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Castro'nun ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

DAKİKA 37: Sağ kanattan ceza sahasına giren Lima'nın şutunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYON

DAKİKA 58: Poko'nun pasında topla buluşan Borges'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında karşı karşıya gelen Göztepe ile Bursaspor, geçen haftaki maçlarının ilk 11'inde 4'er değişiklik yaptı. Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş'ın ardından göreve gelen Kemal Özdeş, ilk maçına çıktı. En son Kasımpaşa'nın başında 29 Eylül 2018'de Trabzonspor karşısında görev yapan Kemal Özdeş, 76 gün sonra tekrar Süper Lig'e döndü.

Göztepe'de geçen hafta 2-0 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yapıldı. Sakatlığı bulunan Lamine Gassama ile kart cezalısı Kadu'nun yanı sıra, Yoan Gouffran ve Tayfur Bingöl'ün yerine Alpaslan Öztürk, Wallace Reis, Halil Akbunar ve Yasin Öztekin forma giydi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da geride kalan hafta mağlup tamamladıkları Antalyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 farklı isme şans verdi. Yeşil-beyazlı ekipte kaleci Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Tunay Torun ve Ramazan Keskin'in yerine, kaleci Muhammed Şengezer, Allano Lima, Aurelien Chedjou ve Aytaç Kara mücadele etti.

Geçen sezon ligde 3 maçta forma giyen kaleci Muhammed Şengezer, bu sezon Süper Lig'de ilk maçına çıktı. Göztepe'de Titi, Bursaspor'da Umut Nayir, eski takımlarına karşı forma giydi.

"BİR ATKI, BİR OYUNCAK"

Göztepe Kulübü'nün Türk Kızılayı İzmir Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği "Bir Atkı, Bir Oyuncak" kampanyası kapsamında ev sahibi ekip taraftarları, köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilmek üzere Bornova Stadı çevresinde kurulan stantlara kulüp arması bulunan atkı, bere, eldiven gibi kışlık eşyaları bıraktı. Her iki takım futbolcuları da seremoniye kendi takımlarının atkılarıyla çıkarken, bu eşyaların da ihtiyaç sahiplerine gönderileceği açıklandı.

