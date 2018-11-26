Göztepe 0 - 2 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftanın kapanış maçında Göztepe sahasında Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Başakşehir, Yalçın'ın Bajic'e müdahalesi sonrası VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

Visca topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son dakikasında Yasin çalımlarla ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ancak Mert güzel bir kurtarışla takımını devreye 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Başakşehir, 73'te Mossoro'nun nefis hareketlerle girdiği ceza sahası içerisinde pası sonrası Bajic'in boş kaleye gönderdiği golle skoru 2-0'a getirdi.

Gol arayışını sürdüren Göztepe'de 79. dakikada Halil'in ortasında arka direkte Yasin Öztekin'in kafa vuruşu dışarı gitti ve Başakşehir maçı 2-0 kazanmasını bildi.

Bu sonuçla puanını 30 yapan Başakşehir en yakın rakibi Kasımpaşa ile puan farkını 5'e çıkardı. Göztepe ise 18 puanda kaldı.

