Göztepe 1 - 1 BtcTurk Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile BtcTürk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmaya golle başlayan ev sahibi Göztepe 9. dakikada Serdar Gürler ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı: 0-1.

İkinci yarıda beraberlik arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da sahneye Gökhan Töre çıktı. Maçın 83. dakikasında karşı karşıya pozisyonda Beto'yu avlayan eski Beşiktaşlı Gökhan skora eşitlik getirdi ve takımına 1 puan kazandırdı: 1-1.

Bu sonucun ardından Göztepe 13, Yeni Malatyaspor ise 18 puana yükseldi. Milli aradan sonra Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Malatyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Beraberlikle sonuçlanan maçın ardından iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı. Bu arbede sonucunda hakem Arda Kardeşler Göztepeli Alpaslan Öztürk ve Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu'ya kırmızı kart gösterdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

9. dakikada Soner’in ceza sahası içinden verdiği pasta kale önünde topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

14. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Napoleoni’nin vurduğu şutu kaleci Farnolle kornere çeldi.

19. dakikada Jahovic'in ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği şut defanstan sekerek kornere çıktı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

48. dakikada sol kanattan Serdar’ın yaptığı ortada topa gelişine vuran Jerome’un şutu kalenin üstünden auta çıktı.

80. dakikada Berkan'ın topa elle müdahale ettiğini VAR incelemesi sonucu belirleyen hakem penaltı kararı verdi.

83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Gökhan, skoru dengeledi: 1-1.

88. dakikada atılan uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan'ın şutu iki yan direğe de çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortaya yükselen Deniz'in kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

GÖZTEPE 1-1 BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler xx, İsmail Şencan xx, Alpaslan Dedeş xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Borges xx, Soner xx (Yasin dk. 80 ?), Castro xx, Napoleoni x (Deniz dk. 87 ?), Serdar xxx (Halil dk. 73 x), Jerome xx

Yedekler: Göktuğ, Eren, Reis, Yalçın, Atınç, Leo, Murat

Teknik Direktör: İlhan Palut

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mustafa xx, Hadebe xx, Erkan xx, Murat x (Ahmed dk. 73 x), Acquah xx, Guilherme xx, Donald x (Eren dk. 66 xx), Gökhan xxx (Mina dk. 90+3 ?), Jahovic x

Yedekler: Ufuk, Yiğithan, Özer

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Goller: Serdar (dk. 9) (Göztepe), Gökhan (dk. 83 pen.) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Alpaslan (maçın bitimi) (Göztepe), Eren (maçın bitimi) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Acquah, Murat, Hadebe, Erkan (Yeni Malatyaspor), Soner, Jerome, Berkan, Borges (Göztepe)



