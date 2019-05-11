Göztepe 3 - 3 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göztepe, 3 kez yenik duruma düştüğü müsabakada Demir Grup Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı.

Bornova Stadı'nda henüz 8. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle geriye düşen Göztepe, 2 dakika sonra Deniz Kadah'la beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in kendi kalesine attığı golle tekrar 2-1 öne geçen Demir Grup Sivasspor, ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci devrede Cameron Jerome'la tekrar eşitliği sağlayan sarı-kırmızılı ekip karşısında Demir Grup Sivasspor 80. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 3-2 öne geçti. Göztepe bu golden 2 dakika sonra Ngando ile tekrar eşitliği yakaladı. Müsabaka 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 34'e yükselten Göztepe, düşme hattındaki takımlardan Bursaspor'un 1, maç eksiği bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 puan önünde yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 2 haftada Bursaspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. 32. haftayı 38 puanla kapatan Demir Grup Sivasspor düşme hattındaki Bursaspor'un 5 puan önünde yer aldı. Sivas temsilcisi, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştıktan sonra Galatasaray'ı ağırlayacak.

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Göztepe: 3 - Demir Grup Sivasspor: 3

Stat: Bornova

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 71 Ngando), Titi, Reis, Berkan Emir, Tayfur Bingöl (Dk. 90+6 Borges), Castro, Poko, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Jerome (Dk. 86 Alpaslan Öztürk)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Douglas, Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 46 Muhammet Demir), Özer Hurmacı (Dk. 90+1 Rybalka), Diabate (Dk. 75 Ziya Erdal)

Goller: Dk. 8 Emre Kılınç, Dk. 33 Berkan Emir (kendi kalesine), Dk. 80 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), Dk. 10 Deniz Kadah, Dk. 54 Jerome, Dk. 82 Ngando (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 79 Reis (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 30 Poko (Göztepe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Savunma oyuncularından seken topla ceza alanı dışında buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

10. dakkada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Castro'nun kafayla havalandırdığı topla arka tarafta buluşan Deniz Kadah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

22. dakikada sol kanattan Halil'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

33. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha öne geçti. Sol kanatta ceza alanı içinde Douglas'tan aldığı topu arka tarafa göndermek isteyen Emre Kılınç'ın aktardığı top Berkan'ın ters vuruşunda filelerle buluştu: 1-2

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada Tayfur'un pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Deniz Kadah'n sert şutunda kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

52. dakikada güzel hareketlerle ceza alanına giren Poko'nun kaleye gönderdiği top kaleci Tolgahan'dan Deniz Kadah'a geldi. Bu oyuncunun şutunda savunma oyuncularından dönen meşin yuvarlakla sol çapraz pozisyonda buluşan Tayfur Bingöl'ün kötü şutu auta gitti.

54. dakikada Göztepe eşitliği sağladı. Sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Jerome'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2

80. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Göztepe'de ilk sarı kartını 72. dakikada gören Wallace Reis 79. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu pozisyondan sonra sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Muhammet Demir güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3

82. dakikada Göztepe bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Jerome'un aktardığı topla buluşan Ngando'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.

DENİZ KADAH'IN 6. GOLÜ

Demir Grup Sivasspor karşısında takımının ilk golüne imza atan Deniz Kadah bu sezon 6. golüne ulaştı. Deniz Kadah Medipol Başakşehir ve Antalyaspor maçının ardından Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı. Göztepe'nin 2. golünü atan Cameron Jerome 5. golüne imza attı. Sonradan girdiği müsabakada Göztepenin skoru 3-3'e taşımasını sağlayan Axel Ngando bu sezon ligde ilk golünü kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un ilk golünü atan ve bu sezon 7. golüne ulaşan Emre Kılınç, ligde 7 maç sonra golle buluştu. Göztepe'de Ngando gibi oyuna sonradan dahil olup bir gol atan Muhammet Demir bu sezon 4. golünü kaydetti.

WALLACE REIS CEZALI

Göztepe'de gördüğü ikinci sarı kartın takımını 10 kişi bırakan Wallace Reis, gelecek haftaki kritik Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Andre Poko, Andre Castro, Cameron Jerome, Kadu ve Serdar Gürler daha önce kırmızı kart görmüştü.

