Göztepe - Beşiktaş: 2-0

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birinde Göztepe, güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Son 4 maçta 3. kez puan kaybeden Beşiktaş, liderin 4 puan gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ta son oynanan Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 farklı isim forma giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe karşısında son oynadıkları Atiker Konyaspor maçından farklı olarak 4 isme şans verdi. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Domagoj Vida, sakatlıkları bulunan Pepe ve Adem Ljajic'in yanı sıra Ricardo Quaresma ilk 11'de yer almadı. Bu isimlerin yerine Enzo Roco, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens ilk 11'de başladı.

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 3-1 mağlup oldukları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. İzmir temsilcisinde Adama Traore, Alpaslan Öztürk ve Tayfur Bingöl'ün yerine Berkan Emir, Andre Poko ve Halil Akbunar forma giydi.

Karşılaşmaya Beşiktaş üstüste duran toplar kazanarak başladı. Siyah beyazlılar bunların sonunda bir de penaltı kazandı. 16. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Reis ve Roco'nun yükseldiği top dışarı çıktı. Hakem Fırat Aydınus'un korneri gösterdiği pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla Fırat Aydınus pozisyonu izleme kararı verdi. Pozisyonda topun Reis'in eline değdiğini tespit eden Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çeldi. Beto böylece Türkiye'de kalesine gelen 9 penaltıdan 6'sını kurtararak inanılmaz bir istatistiğe ulaşmış oldu.

Çok fazla tehlikenin yaşanmadığı ilk yarının en net fırsatını 45+2'de Vagner Love yakaladı ama topu dışarı attı.

İkinci yarı da aynı şekilde başlarken, ev sahibi Göztepe golü erken buldu. Castro'nun ortasına iyi yükselen Jerome takımını öne geçiren isim olmayı başardı. Jerome böylece son 3 maçında 2 gol 1 asistle 3 gole katkı yapmış oldu. Siyah beyazlılar beraberlik için gol ararken 2. golü de kalelerinde gördü. 61. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direkte Reis farkı ikiye çıkaran isim oldu. Resi böylece 37. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.



kalan bölümde ev sahibi Göztepe üstünlüğünü korumayı başardı ve Fenerbahçe'nin ardından diğer bir büyük takımı da eli boş göndermeyi başardı.



Bu sonuçla 2. kez kaybeden Beşiktaş 15 puanda kalırken, Göztepe de rakibiyle puanını eşitlemeyi başardı.