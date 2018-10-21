Göztepe - Beşiktaş CANLI: 2-0

67'Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılıyor.

66'Göztepe ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Wallace Reis çıkıyor ve yerini Kadu'ya bırakıyor.

61'Beşiktaş ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Oğuzhan Özyakup çıkıyor ve yerini Ricardo Quaresma'ya bırakıyor.

60'Golün pasını veren oyuncu Berkan Emir oluyor.

60'GOOOLL!! Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonraısnda topun başına geçen Berkan Emir ceza sahası içine ortasını yapıyor. Altıpas içinde bu topa hareketlenen Wallace Reis kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Göztepe, Wallace Reis'in golüyle skoru 2-0'a taşıyor.

58'Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Ryan Babel ceza sahası içine girer girmez kaleye şutunu çekiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

54'Orta alandan atılan ara pasına hareketlenen Cameron Jerome ceza sahası yayı içinde ofsaytta kalıyor.

51'Golün pasını veren oyuncu Andre Castro oluyor.

51'GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Andre Castro ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen önünde bu topa hareketlenen Cameron Jerome kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Göztepe, Cameron Jerome'un golüyle 1-0 öne geçiyor.

49'Sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

48'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kimseye temas etmiyor.

46'Hakem Fırat Aydınus ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor. Ev sahibi Göztepe'li oyuncuların vuruşuyla ikinci yarı başlıyor.

45'Hakem Fırat Aydınus ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarıda taraflardan herhangi bir gol sesi çıkmıyor.

45'Orta alandan atılan uzun topa hareketlenen Vagner Love ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top diğer kale direğinin yanından dışarı çıkıyor.

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

45'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Yasin Öztekin ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Wallace Reis vuruşunu yapıyor ancak bu topu arka direkte Gökhan Gönül kaleye gitmesini engelliyor.

43'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Halil Akbunar ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kaleci Loris Karius'un kontrolünde kalıyor.

40'Jeremain Lens, Yasin Öztekin'i hızlı gelişen atakta yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

40'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

39'Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Oğuzhan Özyakup ceza sahası içinden kaleye şutunu çekmek istiyor ancak bu top savunma oyuncusuna çarpıp kornere gidiyor.

37'Sağ kanatta Oğuzhan Özyakup'un kısa pasıyla topla buluşan Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kademedeki savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

31'Sol kanatta Oğuzhan Özyakup'un kısa pasıyla topla buluşan Tolgay Arslan ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kalecinin kontrolünde dışarı çıkıyor.

28'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Yasin Öztekin ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

26'Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Berkan Emir ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direğe yakın bölgede altıpas içine hareketlenen Halil Akbunar kaf avuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin hemen üzerinden dışarı çıkıyor.

22'Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Andre Poko ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top araya giren savunma oyuncuları tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor.

20'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Caner Erkin cezas sahası içine ortasını yapıyor ancak bu pozisyon faul gerekçesiyle duruyor.

20'Wallace Reis, penaltı sonrasında yaptığı itirazları sebebiyle sarı kartla cezalandırılıyor.

20'Oğuzhan Özyakup sert bir vuruş yapıyor ve kaleci Beto bu köşeyi tahmin ediyor. Kaleci Beto sağ tarafına gelen topu tokatlayarak kornere gönderiyor. Beşiktaş bu penaltıdan yararlanamıyor.

19'Penaltı vuruşu için topun başına Oğuzhan Özyakup geçiyor.

17'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma'da Wallace Reis elle oynuyor ve penaltıya sebebiyet veriyor.

16'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma'da Wallace Reis bu topu kornere gönderiyor.

12'Lamine Gassama'nın kısa pasıyla topla buluşan Yasin Öztekin ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye yerden vuruşunu yapıyor. Kaleci Loris Karius yatarak bu topu yerde kontrol ediyor.

12'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Yasin Öztekin ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılıyor.

9'Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Oğuzhan Özyakup ceza sahası içine yerden pasını gönderiyor ancak bu top araya giren savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılıyor.

4'Oğuzhan Özyakup ceza sahası dışında savunmadan geri dönen topa yumuşak bir vuruş yapıyor. Bu top kaleci Beto'nun kontrolünde kalıyor.

3'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Yasin Öztekin ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

2'Sol kanattan Caner Erkin'in gönderdiği uzun topa hareketlenen Vagner Love ofsaytta kalıyor.

1'Hakem Fırat Aydınus maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Konuk ekip Beşiktaş'lı oyuncuları vuruşuyla maç başlıyor.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son 5 maçında kaybetmeyen ancak deplasmanda oynadığı 3 maçta da berabere kalan Beşiktaş bu şanszılığını Göztepe deplasmanında kırmak istiyor. Bornova Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor.

İLK 11’LER:

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Love