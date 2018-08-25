Göztepe - Fenerbahçe: 1-0

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, 3. hafta maçında Göztepe'ye 1-0 yenildi. Sarı lacivertliler böylece ikinci kez yenilirken, Göztepe ilk galibiyetini aldı.

Hafta içinde Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına, Josef de Souza'nın ise aynı ülkeden El Ahli'ye transfer olduğu Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 4 değişik ismi sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Josef de Souza'nın yanı sıra Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı ve Barış Alıcı'nın yerine Mauricio Isla, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Eljif Elmas mücadele etti.

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geçen haftaki Galatasaray maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen kaleci Beto, kaleyi Göktuğ Bakırbaş'tan devraldı. Göztepe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Titi de Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'de 100'üncü müsabakada forma şansı buldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım adına da çok büyük tehlikeler olmazken, ilk 45 dakikadaki en önemli pozisyon 30. dakikada yaşandı. Mehmet Topal'ın kaptığı topla ilerleyen Slimani'nin şut denemesinde top, Göztepeli oyunculardan tekrar bu oyuncuya geldi. Slimani'nin harika pasında Mehmet Topal'ın vuruşunda top bu kez direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

İkinci yarıda Fenerbahçe gol ararken, kalesinde pozisyon da vermedi. Ancak ev sahibi Göztepe, 66. dakikada harika bir golle öne geçti. Halil ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadeleyi Göztepe 1-0 kazandı. Sarı lacivertliler böylece ikinci kez yenilirken, Göztepe ilk galibiyetini aldı.