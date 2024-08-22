Göztepe - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı: İşte Ali Koç'a verilen ceza

Zayıflama ameliyatı sonrası hayatını kaybetti; ailenin iddiası şoke etti

Çalışma saatlerine düzenleme yolda: Detaylar belli oldu

Dilan Polat'ın avukatından ''Emniyet'in lüks otomobilleri'' için açıklama

Acı haber bu sefer Yavru Vatan KKTC'den geldi: Şehit ve yaralılar var