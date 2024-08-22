Göztepe - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı: İşte Ali Koç'a verilen ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada PFDK kararlarını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezalarını açıkladı.
ALİ KOÇ’A PARA CEZASI
TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 504 Bin TL para cezası aldığını açıkladı.
Ayrıca Göztepe maçta yaşanan olaylar için 2 maç saha kapatma cezası alırken, Fenerbahçe - Göztepe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı.
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