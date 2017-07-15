Göztepe, Gouffran'la anlaştı !

Anlaşmasının sona erdiği İngiliz ekibi Newcatle United'ın teklifine ‘Hayır’ diyen 31 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusu Gouffran, İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil ile el sıkıştı.

Göztepe Newcastle United’ın yıldızı Gouffran’ı bitiriyor

Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Göztepe transferde atağını sürdürüyor. İzmir temsilcisi uzun süredir görüşmelere devam ettiği Fransız oyuncu Yoan Gouffran ile de anlaşmaya vardı. Geçen sezon sonunda Premier Lig'e yükselen Newcastle United ile sona eren kontratını yenilemeyi kabul etmeyen 31 yaşındaki tecrübeli isim Başkan Mehmet Sepil ile anlaşmaya vardı. Hücuma yönelik orta saha oyuncusu gelecek hafta içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.

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