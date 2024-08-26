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Göztepe gözünü Tahkim Kurulu'na çevirdi

Göztepe gözünü Tahkim Kurulu'na çevirdi
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Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 17 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı maçta çıkan olaylar sebebiyle 2 maç saha kapatma cezası almasının ardından, gözünü Tahkim Kurulu'na çevirdi.

Süper Lig'de 17 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe gözünü Tahkim Kurulu'na çevirdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kesilen cezaya itiraz eden sarı-kırmızılılar, cezanın iptal olması ya da en kötü indirime gitmesini beklerken, Göz-Göz'ün yaptırımın uygulanması durumunda cumartesi günü Bodrum FK ile hangi statta oynayacağına Futbol Federasyonu'nun karar vereceği bildirildi.

TFF'nin kararlar değişmemesi durumunda karşılaşmayı Süper Lig maçı oynanan, ofsayt sistemi olan bir stada vereceği bildirildi. Ankara, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Manisa'daki statlarda ofsayt sistemi bulunmazken, maçın İstanbul'da oynanmasının ise riskli olarak değerlendirildiği öğrenildi. Bu nedenle PFDK'nın kestiği ceza değişmezse Göztepe-Bodrum FK maçının Antalya veya Alanya'da oynanma ihtimalinin olduğu belirtildi. Göztepeli kurmayların ise öncelikle cezanın kaldırılmasına yönelik sıkı bir çalışma içinde olduğu vurgulandı. Tahkim Kurulu'na geniş bir dosya hazırlayan Göztepe kararı bekliyor.

Etiketler Göztepe Göztepe tahkim kurulu göztepe cezası göztepeye verilen ceza
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