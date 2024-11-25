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Göztepe hezimeti sonrası Sergen Yalçın'dan rest: ''Bedavaya yapardım''

Göztepe hezimeti sonrası Sergen Yalçın'dan rest: ''Bedavaya yapardım''
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Dün akşam Göztepe'yi ağırlayan ve kendi sahasında 2-0 öndeyken 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'deki galibiyet hasretini 4 maça çıkarırken, siyah-beyazlı camianın efsanesi Sergen Yalçın "Beşiktaş'a bir reçete yazar mısın" sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu.  Karşılaşmanın ilk 9 dakikasında 2-0 öne geçen Kartal, İzmir ekibinin 12, 32 ve 82. ve 90+1. dakikalarındaki gollerine engel olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.Kartal, ligde oynadığı son 4 müsabakada Galatasaray’a 2-1, Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olurken Başakşehir ile de 0-0 berabere kaldı.

Dün akşam Göztepe'yi ağırlayan ve kendi sahasında 2-0 öndeyken 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'deki galibiyet hasretini 4 maça çıkarırken, siyah-beyazlı camianın efsanesi Sergen Yalçın "Beşiktaş'a bir reçete yazar mısın" sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.

Beşiktaş'taki bu kötü gidişat siyah-beyazlı camiada deprem etkisi yaratırken Beşiktaş'ın Süper Lig'de Göztepe'ye 4-2 kaybettiği maçtan sonra siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın "Beşiktaş'a bir reçete yazar mısın?" sorusu üzerine yorumunda, “Beşiktaş Futbol takımına bir reçete yazayım. Bedava yazayım hatta. Bana dışarıdan danışmanlık yap, kadro mühendisliği yap deselerdi yapardım. Bedavaya yapardım yani. Bu kulübü en az 50-100 milyon kar ettirirdim bunun üzerinden yani. Bunu bir iş istemek için söylemiyorum” dedi. 

Sergen Yalçın Beşiktaş için yapılması gereken ilk iş olarak, "Beşiktaş'ın bir tadilata girmesi gerekiyor. Nokta transfer yapacağız dediler ya mesela, yapmayın. Şu anda yapmayın. Bu takım kötü bir takım değil. Bu takım galibiyetlerle başladı, Galatasaray'ı 5-0 yendi. Demek yanlış giden bir şeyler var.  Kadro mühendisliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm oyuncu da yanılma ihtimalimin yüzde 1 olduğunu düşünüyorum. Bizim hayatımız buradan gelmiş" sözlerini sarfetti. 

Etiketler Beşiktaş sergen yalçın Beşiktaş reçete transfer kadro mügendisliği
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